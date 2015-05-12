حبس نجل حمزة زوبع 3 سنوات.. وإحالة شقيقه لمحكمة الطفل بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بحبس حذيفة نجل القيادى الإخوانى حمزة زوبع 3 سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا.

وتم تحديد جلسة 17 مايو الجارى لمحاكمته بتهمة التظاهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.

- دفاع نجلى حمزة زوبع للمحكمة: موكلىّ هاجما الإخوان ووصفاهم بالمجانين