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رئيس الأمن القومى الإيرانى: إنشاء مستشفى ميدانى بصنعاء

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رئيس الأمن القومى الإيرانى: إنشاء مستشفى ميدانى بصنعاء رئيس الأمن القومى الإيرانى: إنشاء مستشفى ميدانى بصنعاء
قال علاء الدين بروجردى، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى، إن بلاده تخطط لإنشاء مستشفيات ميدانية فى صنعاء وصعده، وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر جيبوتى.

وأضاف فى تصريح لوكالة فارس الإيرانية، أنه تم اتخاذ إجراءاتها التمهيدية لإنشاء عدة مستشفيات، وقال، إن سفينة المساعدات الإنسانية انطلقت أمس "الاثنين"، مضيفا نسعى لإيصال هذه المساعدات عن طريق الدول الجارة لليمن والأقرب هى جيبوتى.

ورغم الحظر البحرى المفروض من قبل قوات التحالف لقطع امدادات إيران أسلحة للحوثيين إلا أنها وجهت سفينة مساعدات إنسانية إلى اليمن، من ميناء بندر عباس متجهة إلى أحد موانئ اليمن، تحمل شحنة تزن 2500 طن تضم 1200 تطن من الأرز و400 طن من المعلبات و50 طنا من الأدوية والمواد الطبية و50 طنا من المياه المعدنية و2000 بطانية و1000 خيمة جماعية و1000 مجموعة لأدوات الطبخ.
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