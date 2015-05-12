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قيادة عمليات بغداد:إصابة القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الكرمة بالأنبار

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قيادة عمليات بغداد:إصابة القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الكرمة بالأنبار قيادة عمليات بغداد:إصابة القائد العسكرى لتنظيم داعش فى الكرمة بالأنبار
أكدت قيادة عمليات بغداد إصابة القائد العسكرى لتنظيم داعش الإرهابى المكنى "أبو براء" فى منطقة الصبيحات ضمن قطاع عمليات الكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق، ووصفت إصابته بأنها "خطيرة".

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن طيران التحالف الدولى أغار اليوم الثلاثاء، على أهداف حيوية لداعش ضمن منطقة الكرمة غرب العاصمة بغداد، مما أسفر عن تدمير مقرين للإرهابيين ضما عددا من قادة تنظيم داعش.

وأشار إلى أن غارات الطيران أدت أيضا إلى تدمير سيارات للتنظيم الإرهابى .. كما أصابت مخازن أسلحة وعتاد، حيث شوهدت فى المنطقة انفجارات متعاقبة وتصاعد دخان كثيف وألسنة اللهب تنبعث من الموقع المستهدف فى منطقة الكرمة.
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