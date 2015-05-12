إخوان اليمن: اختطاف الحوثيين لقياداتنا لن يثنينا عن دعم عبد ربه منصور

أدانت الأمانة العامة للتجمع اليمنى للإصلاح، الذراع السياسية لإخوان اليمن اختطاف عضو الأمانة رئيس دائرة التخطيط، الدكتور عبد الجليل سعيد الحميرى، أثناء مروره من إحدى نقاط ميلشيات الحوثى وعصابات حليفها صالح، أمس الاثنين.

وأكد إخوان اليمن فى بيان لهم أن هذه الممارسات تؤكد أنها مهما بلغت فى حجمها ومداها لن تثنى الإصلاح عن موقفه المؤيد للشرعية والرئيس الشرعى عبد ربه هادى منصور والرافض للحرب.

ودعا إخوان اليمن الحوثيين لسرعة إطلاق المختطفين دون قيد أو شرط، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم وعن تبعات ما يقترفونه بحق الشعب عامة وكل المعارضين لهم خاصة وفى المقدمة منهم أعضاء وقيادات الإصلاح.