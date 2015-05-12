4 قتلى على الاقل فى تفجيرين عبر دراجتين ناريتين فى حمص

قتل اربعة اشخاص واصيب 17 اخرون على الاقل فى تفجيرين عبر دراجتين ناريتين مفخختين استهدفتا اليوم الثلاثاء حيين ذى غالبية علوية فى مدينة حمص فى وسط البلاد، وفق ما افاد محافظ المدينة طلال البرازى وكالة فرانس برس.

وقال البرازى "وقع انفجاران بدراجتين ناريتين احداهما محملة باسطوانة غاز عند تقاطع مساكن الشرطة فى حى وادى الذهب والاخرى فى حى الزهراء، ما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص واصابة 17 بجروح" على الاقل.

واشار الى انها "المرة الاولى التى تستخدم دراجة نارية فى التفجيركوسيلة للافلات من حواجز التفتيش".

وتسكن اكثرية علوية فى حيى الزهراء ووادى الذهب. وشكل العلويون قبل اندلاع النزاع فى منتصف مارس 2011 ربع عدد سكان حمص، وهو يتواجدون بشكل خاص فى الاحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وقال البرازى ان التفجيرين يرميان الى "استهداف حالة الامن والاستقرار التى يعيشها السكان" فى المدينة.

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