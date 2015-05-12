من الأكثر أناقة بوبي ديليفين أم شقيقتها كارا؟

عرفت الشقيقتان كارا وبوبي ديليفين كأيقونتين للأناقة العالمية، فهما محط الأنظار أينما ظهرتا، وتقيّم صحافة الموضة كل إطلالة من إطلالاتهما، فمن منهما الأكثر أناقة برأيك؟

تتمتع الأخت الصغرى كارا ديليفين بشعبية كبيرة في عالم الموضة والأزياء، فهي إحدى أشهر عارضات الأزياء في العالم، حيث تتسابق دور الأزياء المختلفة لتحظى بظهورها على منصات العرض، وإلى جانب شهرتها الواسعة عرفت كارا بذوقها الشبابي وإطلالاتها العصرية التي تظهر بها في كل مرة، ففي حفل Met Gala مؤخراً ظهرت ببدلة سوداء ضيقة من تصميم Stella Mccartney، وتميزت إطلالاتها برسومات فنية على جسمها استغرق رسمها 11 ساعة، وظهرت في عرض Burberry الأخير ضمن الحضور بإطلالة عصرية جميلة بفستان عودي قصير نسقته مع بوت طويل وجاكيت جلدي.

وتظهر كارا بإطلالة سهرات مميزة من فترة إلى أخرى لتخطف أنظار المتابعين، منها: إطلالتها بفستان قصير من المصممة ريم عكرا في حفل MTV Movie Awards، وإطلالتها الرائعة بفستان أسود أنيق من Vivienne Westwood في إحدى الحفلات السابقة.

أما بالنسبة لبوبي ديليفين فقد لفتتنا في العديد من إطلالات Street Style، حيث تتمتع بذوق مميز يمكنها من تنسيق الإطلالات المثالية، ففي الإطلالات العادية تختار بوبي تنسيقات بسيطة وناعمة، مثل: تنسيقها الجميل للتنورة المصنوعة من الريش، وإطلالتها البسيطة ببنطلون الجينز الذين نسقته مع جاكيت رياضي باللون الأسود .

وفي إطلالات السجادة الحمراء تميل بوبي للاختيارات الأنثوية، فترتدي الفساتين الناعمة كإطلالتها في إحدى حفلات Chanel بإطلالة بيضاء أنيقة، وتنسيقها الناعم في حفل Jo Malone، كما تميل في السهرات للاختيارات العصرية والفساتين الملكية غير المعتادة، ففي حفل Met Gala شاهدناها متألقة بفستان ملكي باللون الأحمر من Marchesa، أما في حفل الأوسكار السابق فقد اختارت فستاناً بطبعات عصرية فريدة من Pucci.

شاهدي معنا إطلالات الشقيقتين بوبي وكارا ديليفين، وأخبرينا من الأكثر أناقة برأيك؟

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