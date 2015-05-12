رفع 9 أطنان مخلفات من أمام مستشفى العامرية وتطهير شبكات الصرف الصحى

قامت إدارة الرصد البيئى بحى العامرية أول تحت إشراف اللواء خالد محى الدين رئيس حى العامرية أول، برصد وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بمنطقة عزبة العراوة وعزبة الهجانة وشارع حسنى مبارك وشارع عادل المصرى وأمام مستشفى العامرية التى لم يتم رفعها وتم رفع 9 نقلات بإجمالى 49 طن مخلفات وقمامة بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة.

كما قامت إدارة الصرف الصحى اليوم بالتوجه إلى مساكن البوسطة وعزبة العراوة بسيارات الحى المجهزة وتم تطهير 16 غرفة تفتيش وتسليك خط رئيسى بالمنطقة المذكورة.

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