كوفي: والله ليست ركلة جزاء.. وأحمد رؤوف ممثل

اقسم محمد كوفي لاعب نادي الزمالك إنه "لم يلمس" أحمد رؤوف مهاجم المصري في لقطة أثارت جدل واعتراض كبير من لاعبي المصري لأجل احتساب ركلة جزاء.

الزمالك فاز على المصري بهدف مقابل لاشيء في إطار الجولة الـ29 من الدوري المصري.

هدف فوز الزمالك جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق باسم مرسي.

وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة سقط أحمد رؤوف داخل منطقة جزاء الزمالك بعد كرة مشتركة مع كوفي اعترض عليها كثيرا كل من في الملعب من جانب المصري. إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب.

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وتحدث كوفي عن اللقطة في تصريحات تليفزيونية في قناة (صدى البلد) قائلا: "لم ألمس أحمد رؤوف نهائيا".

وأضاف "أقسم بالله لم ألمسه. وليست ركلة جزاء".

وأردف "رؤوف دائم السقوط والتمثيل داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء،

وانفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 63 نقطة مع مباراتين مؤجلتين وبفارق 5 نقاط عن إنبي و11 نقطة عن الأهلي.

ونفى كوفي أن يكون قد اعتذر لأحمد رؤوف عقب المباراة لأن الحكم لم يحتسب هذه اللعبة ركلة جزاء.

وأتم "سعيد للغاية في الزمالك، ونركز في كل مباراة على حدة من أجل البقاء على الصدارة والفوز بالدوري".