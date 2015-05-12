شحاتة VS صدقي.. من صاحب النتائج الأفضل

يتواجه المدربان حسن شحاتة وحمادة صدقي للمرة الثانية هذا الموسم حين يحل المقاولون العرب ضيفا على وادي دجلة يوم الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز. فمن منهما صاحب النتائج الأفضل محليا في مبارياته السابقة؟

يطمح المعلم للثأر في هذه المباراة بعد تلقيه أول خسارة في مسابقة الدوري هذا الموسم مع المقاولون ضد مساعده السابق صدقي في لقاء الأخير أمام وادي دجلة بالدور الأول الذي حسمه المدافع رجب نبيل برأسية في الدقائق الأخيرة.

ويتصارع المدربان مع الفريقين على احتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المعلم مع المقاولون المركز الثامن برصيد 42 نقطة مبتعدا عن صدقي مع دجلة صاحب المركز السادس بنقطتين فقط.

يمتلك المعلم وصدقي ذكريات رائعة كثيرة عندما عملا سويا في الجهاز الفني لمنتخب مصر واستطاعا تحقيق ثلاثية الفراعنة التاريخية في كأس أمم إفريقيا 2006، 2008 و2010، بالإضافة إلى مشاركة جيدة للمنتخب في كأس القارات 2009 بجنوب إفريقيا حين هزم بطل العالم إيطاليا 1-0 وخسر بصعوبة أمام البرازيل 4-3.

ويستعد المعلم لخوض مباراته رقم 60 في المسابقات المحلية (الدوري الممتاز، الكأس وكأس السوبر المصري) منذ عام 2000، منذ أن تولى تدريب فريق مزارع دينا موسم 2000-2001 في الدوري، ثم قاد المقاولون العرب موسم 2003-2004 وحقق معه لقب كأس مصر على حساب الأهلي وانتصاره على الزمالك في كأس السوبر بعدها بأشهر قليلة.

بينما سيخوض صدقي مباراته رقم 58، وهو حاليا يقضي ثاني موسم له في المسابقات المحلية المصرية بعدما احتل وصافة الدوري الممتاز الموسم الماضي مع سموحة بفارق هدف وحيد أمام الأهلي ، وخسر نهائي كأس مصر بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة أمام الزمالك.

المعلم

فاز المعلم حتى الآن 36 مباراة من الـ59 السابقة، تعادل 6 وخسر 17. أي نسبة فوز تصل إلى 60%.

عندما تولى تدريب مزارع دينا يناير 2001 خلفا للمدرب أحمد رفعت، خاض 15 مباراة مع الفريق منها 12 في الدوري، فاز 6 وخسر 8. أحد الانتصارات الـ6 كان بنتيجة 2-1 على الزمالك بالدوري، ولكنه احتل المركز الـ14 بنهاية الموسم وهبط للدرجة الثانية.

قاد المعلم بعدها بسنتين فريق المقاولون العرب في الدرجة الثانية، وتمكن من حصد لقب كأس مصر كأول فريق يتوج باللقب من الدرجة الثانية بعد إقصاء حرس الحدود، المنصورة، الترسانة، الإسماعيلي والأهلي على التوالي. ثم حقق لقب السوبر بهزيمة الزمالك 4-2.

خاض المعلم مع الزمالك موسم 2011-2012، 18 مباراة محلية، فاز 13 وخسر 3، خسر نهائي كأس مصر أمام إنبي، وكان يحتل المركز الثالث في الدوري خلف حرس الحدود المتصدر والأهلي الوصيف قبل أن تلغى المسابقة.

وسيخوض المعلم مباراته رقم 21 في ولايته الثانية مع المقاولون الذي تولى قيادته نوفمبر الماضي، حقق الفوز حتى الآن في 11 مباراة آخرها ضد الأهلي 1-0، وخسر 6 لقاءات آخرها أمام إنبي 4-0.

صدقي

حقق صدقي حتى الآن 28 فوز، 17 تعادل و12 خسارة من مبارياته الـ57 التي خاضها في المسابقات المحلية المصرية منذ أن تولى مهمة تدريب سموحة مطلع الموسم الماضي. نسبة فوز تصل إلى 49%.

ويحسب لصدقي احتلاله المركز الثاني في بطولتي الدوري والكأس في أول موسم له بمقعد المدير الفني، بعدما عمل مساعدا لشوقي غريب في نادي سموحة.

خاض صدقي مع سموحة 33 مباراة، منها 4 مطلع الموسم الحالي قبل إقالته، فاز 18 وخسر 7.

ومنذ انتقاله لوادي دجلة، فاز 10 مباريات وخسر 5 من 24 لعبها حتى الآن.