بالأرقام - طارق حامد لم يستحق التغيير أمام المصري

خسر الزمالك جزء كبير من سيطرته على وسط الملعب أمام المصري البورسعيدي في الفوز 1-0 أمس الاثنين في الدوري، وتؤكد الأرقام أن خروج طارق حامد لم يكن موفقا.

طارق حامد لعب أساسيا بجوار إبراهيم صلاح في وسط الملعب، وتثبت الأرقام أن لاعب الوسط المنضم من سموحة قبل بداية الموسم قدم أداء جيدا.

واعتمد جوزفالدو فيريرا على حامد من أجل تضييق المساحات بين وسط ملعب الزمالك وخط دفاعه، في ظل اعتماد المصري على صانعين للألعاب خلف أحمد رؤوف.

شاهد تحركات طارق حامد بالكرة:

وأخرج المدرب البرتغالي طارق حامد في الدقيقة 54 مستبدلا بمعروف يوسف، لتظهر بعدها خطورة المصري الذي كان قريبا من إدراك التعادل.

استقبل حامد الكرة 29 مرة في وسط الملعب، وخسر 2 منهم فقط تحت ضغط لاعبي المصري.

في المقابل، استرجع الكرة من بين أقدام لاعبي المصري 3 مرات، وتدخل لإيقاف 3 كرات مثلهم في وسط الملعب.

الأماكن التي استرجع طارق فيها الكرة:

لم يكن حامد موفقا فقط في إفساد هجمات المصري، حيث كان ممررا جيدا للكرة بنسبة تمريرات صحيحة وصلت لأكثر من 90%.

ومرر لاعب وسط الزمالك الكرة 31 مرة، خرج 3 منهم فقط بشكل خاطئ منهم كرتين طوليتين.