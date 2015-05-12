أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - طارق حامد لم يستحق التغيير أمام المصري

Google+ Print

خسر الزمالك جزء كبير من سيطرته على وسط الملعب أمام المصري البورسعيدي في الفوز 1-0 أمس الاثنين في الدوري، وتؤكد الأرقام أن خروج طارق حامد لم يكن موفقا.

طارق حامد لعب أساسيا بجوار إبراهيم صلاح في وسط الملعب، وتثبت الأرقام أن لاعب الوسط المنضم من سموحة قبل بداية الموسم قدم أداء جيدا.

واعتمد جوزفالدو فيريرا على حامد من أجل تضييق المساحات بين وسط ملعب الزمالك وخط دفاعه، في ظل اعتماد المصري على صانعين للألعاب خلف أحمد رؤوف.

شاهد تحركات طارق حامد بالكرة:

تحركات طارق حامد

وأخرج المدرب البرتغالي طارق حامد في الدقيقة 54 مستبدلا بمعروف يوسف، لتظهر بعدها خطورة المصري الذي كان قريبا من إدراك التعادل.

استقبل حامد الكرة 29 مرة في وسط الملعب، وخسر 2 منهم فقط تحت ضغط لاعبي المصري.

في المقابل، استرجع الكرة من بين أقدام لاعبي المصري 3 مرات، وتدخل لإيقاف 3 كرات مثلهم في وسط الملعب.

الأماكن التي استرجع طارق فيها الكرة:

كرات مقطوعة

لم يكن حامد موفقا فقط في إفساد هجمات المصري، حيث كان ممررا جيدا للكرة بنسبة تمريرات صحيحة وصلت لأكثر من 90%.

ومرر لاعب وسط الزمالك الكرة 31 مرة، خرج 3 منهم فقط بشكل خاطئ منهم كرتين طوليتين.

تمريرات طارق حامد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع