أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق حامد لـ في الجول: التغيير؟ ليس هذا الأهم

Google+ Print
طارق حامد لـ في الجول: التغيير؟ ليس هذا الأهم طارق حامد لـ في الجول: التغيير؟ ليس هذا الأهم

المهم أن يفوز الفريق. هكذا يقول طارق حامد لاعب وسط الزمالك حين يتم سؤاله عن خروجه مستبدلا في مباراة المصري البورسعيدي.

لاعب سموحة السابق لعب أساسيا بجوار إبراهيم صلاح في وسط ملعب الزمالك خلال لقاء المصري الذي فاز به الفريق الأبيض بهدف باسم مرسي.

وقال طارق حامد بعد المباراة لـFilGoal.com: "في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم أهم شيء هو الفوز".

وتابع اللاعب الذي انتقل إلى الزمالك بسبعة ملايين جنيه "الخروج مستبدلا ليس الأهم بل الفوز. ولهذا لا أهتم حاليا إلا بتنفيذ تعليمات المدرب والعمل بجدية وقنص الفريق لانتصار يلو الأخر".

ويستعد الزمالك لمواجهة سانجا بالندي الكونجولي في دور الـ16 الثاني من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع