طارق حامد لـ في الجول: التغيير؟ ليس هذا الأهم

المهم أن يفوز الفريق. هكذا يقول طارق حامد لاعب وسط الزمالك حين يتم سؤاله عن خروجه مستبدلا في مباراة المصري البورسعيدي.

لاعب سموحة السابق لعب أساسيا بجوار إبراهيم صلاح في وسط ملعب الزمالك خلال لقاء المصري الذي فاز به الفريق الأبيض بهدف باسم مرسي.

وقال طارق حامد بعد المباراة لـFilGoal.com: "في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم أهم شيء هو الفوز".

وتابع اللاعب الذي انتقل إلى الزمالك بسبعة ملايين جنيه "الخروج مستبدلا ليس الأهم بل الفوز. ولهذا لا أهتم حاليا إلا بتنفيذ تعليمات المدرب والعمل بجدية وقنص الفريق لانتصار يلو الأخر".

ويستعد الزمالك لمواجهة سانجا بالندي الكونجولي في دور الـ16 الثاني من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.