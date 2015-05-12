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بالأرقام - محمد جمعة ظهير المصري.. السر في تعطيل الجبهة اليمنى للزمالك

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توقفت خطورة الجانب الأيمن للزمالك في مواجهة المصري رغم مشاركة حازم إمام وعمر جابر معا في التشكيل الأساسي، والأرقام تثبت تألق محمد جمعة الظهير الأيسر للفريق البورسعيدي.

وفاز الزمالك بهدف باسم مرسي الذي سجله في الدقيقة السادسة، ولم تظهر الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بالخطورة المعتادة.

ويكفي أن الزمالك أرسل عرضيتين فقط من هذه الجهة من حازم إمام، وفشل عمر جابر في إرسال أي كرة عرضية.

وتقول الأرقام أن الجبهة اليمنى للزمالك تعطلت أمام محمد جمعة الظهير الأيسر للمصري.

تحركات جمعة:

تحركات محمد جمعة

واسترجع جمعة الكرة من بين أقدام لاعبي الزمالك 9 مرات، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي المصري.

كما نجح في التدخل لإفساد 8 فرص للزمالك.

الأماكن التي قطع فيها جمعة الكرة:

كرات مقطوعة من محمد جمعة

ورغم الدور الدفاعي الكبير لجمعة، فهو نجح في إرسال 5 عرضيات إلى داخل منطقة جزاء الزمالك.

وبالمناسبة، هو الرقم الأكبر بين لاعبي الفريقين.

اتجاهات تمريرات جمعة:

تمريرات محمد جمعة

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