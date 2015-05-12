أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس سموحة يرد على المطالبة بإلغاء الدوري

Google+ Print
رئيس سموحة يرد على المطالبة بإلغاء الدوري رئيس سموحة يرد على المطالبة بإلغاء الدوري

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لم يطالب مسؤولي اتحاد الكرة بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ناديي سموحة والأهلي طالبا بإلغاء المسابقة، لو امتدت بعد يوم 5 أغسطس.

وقال رئيس سموحة في تصريحات إذاعية لبرنامج "9090": "لم نطلب إلغاء الدوري، بل فتح باب القيد يوم 5 أغسطس".

وتابع: "مسؤولو الأهلي الأكثر قدرة على تحديد موقفهم بشأن هذا الطلب".

وأضاف "هذا الأمر مهم للغاية للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، لأننا نحتاج الصفقات الجديدة في دوري المجموعات".

وتأهل سموحة لأول مرة في تاريخه لدوري المجموعات، حيث يلعب مع الهلال السوداني ومازيمبي والمغرب التطواني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع