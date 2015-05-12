رئيس سموحة يرد على المطالبة بإلغاء الدوري

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لم يطالب مسؤولي اتحاد الكرة بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ناديي سموحة والأهلي طالبا بإلغاء المسابقة، لو امتدت بعد يوم 5 أغسطس.

وقال رئيس سموحة في تصريحات إذاعية لبرنامج "9090": "لم نطلب إلغاء الدوري، بل فتح باب القيد يوم 5 أغسطس".

وتابع: "مسؤولو الأهلي الأكثر قدرة على تحديد موقفهم بشأن هذا الطلب".

وأضاف "هذا الأمر مهم للغاية للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، لأننا نحتاج الصفقات الجديدة في دوري المجموعات".

وتأهل سموحة لأول مرة في تاريخه لدوري المجموعات، حيث يلعب مع الهلال السوداني ومازيمبي والمغرب التطواني.