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سموحة: توقيع عبد الخالق للأهلي أو الزمالك؟ حبر على ورق

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سموحة: توقيع عبد الخالق للأهلي أو الزمالك؟ حبر على ورق سموحة: توقيع عبد الخالق للأهلي أو الزمالك؟ حبر على ورق

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه متمسك ببقاء إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط وقائد الفريق، ردًا على أنباء توقيعه لأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وقال عامر في تصريحات إذاعية لبرنامج "9090": "عبد الخالق باق في سموحة، ويتبقى في عقده عام ونصف، ومقيد في القائمة الأفريقية للفريق".

وأضاف "لو وقع اللاعب على عقود للأهلي أو الزمالك ليس له قيمة، لأنه حبر على ورق".

وتابع "أعتقد أن الأهلي والزمالك لم يوقعا أي عقود مع اللاعب، لأن علاقتي برئيس الناديين قوية للغاية، ولا تسمح بذلك".

ويحتاج الأهلي للتعاقد مع لاعب وسط، وفقًا لما أكده وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أمس، في ظل اتجاه النادي للاستغناء عن أحمد خيري.

كما ترددت أنباء قوية أن إبراهيم عبد الخالق وقع على عقود مبدئية مع مسؤولي الزمالك.

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