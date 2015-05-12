وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب في جيبوتي

التقي سامح شكري وزير الخارجية صباح يوم اليوم برئيس مجلس النواب في جيبوتي محمد علي حوميد، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبصفة خاصة العلاقات البرلمانية ومزيد من تعميقها فور انتخاب مجلس النواب في مصر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان رئيس مجلس النواب في جيبوتي أعرب خلال اللقاء عن خالص ترحيب بلاده بهذه الزيارة بالغة الاهمية وتقديرهم لعودة مصر للاضطلاع بدورها القيادي والتاريخي في محيطها العربي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة العربية.، معربا عن أمله في تعميق العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين، مشيرا الي ان مصر هي ام العروبة وبدونها الوجود للأمة العربية.

اضاف المتحدث ان الوزير شكري قدم الشكر علي مواقف جيبوتي الداعمة لإرادة الشعب المصري بعد ٣٠ يونيو، وحرص مصر علي تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم للأشقاء في جيبوتي في مجالات الخبرات الفتية ودعم القدرات للبرلمان والتوسع في تدريس اللغة العربية في جيبوتي. وتم الاتفاق علي تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المشتركة فور تشكيل البرلمان المصري.