إغلاق المطار الرئيسي و 6 توابع لـ«زلزال نيبال» الجديد

أعلنت السلطات النيبالية أنه تم رصد 6 توابع زلزالية على الأقل عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

و أعلنت سلطات الطيران النيبالية إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة كاتماندو عقب الهزة الأرضية العنيفة، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر وصول المساعدات للمتضررين.

وأوضح مركز المسح الجيولوجى الأمريكي، حسبما ذكرت شبكة “سى إن إن” الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر، وضربت منطقة تقع بالقرب من الحدود الصينية وعلى عمق 15 كيلومترًا.

يذكر أن نيبال شهدت فى 25 أبريل الماضى هزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسببت فى انهيار العديد من المبانى الأثرية ومقتل ما يصل إلى 8 ألاف شخص.