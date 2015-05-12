أستاذ علوم سياسيه: الشعب المصري لا يَسمع صوت الأحزاب إلافي خلافاتهم

قال أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، إنّ الشعب المصري لا يَسمع صوت الأحزاب إلا أثناء وجود خلافات وانشقاقات بين أعضاء هذه الأحزاب.

وأضاف فهمي في لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ فكرة “الشخصنة” هي من تحكم الأحزاب وليس البرامج السياسية، قائلاً: “خريطة الأحزاب والتحالفات الانتخابية غير واضحة، لأنّ معظم هذه الأحزاب تُعاني من أزمة التمويل”.

> وتابع فهمي أنّ المال السياسي يلعب دوراً كبيراً في تحريك معظم هذه الأحزاب الموجودة على الساحة، موضحاً أنّ التعددية الحزبية في مصر تُعد شكلية.

> وحول أزمة حزب الوفد، أكد فهمي، أنّ ما يَحدث في حزب الوفد حالياً يُمثل “كارثة”، لأنّه من المفترض أنْ يقوم الوفد خلال الفترة المقبلة بالحراك الحزبي في مصر، واضاف الأحزاب أصبحت بعد ثورة يناير في حالة عشوائية.

> وشدّد فهمي على أنّ رئيس حزب الوفد الأسبق فؤاد سراج الدين، قام بتأمين مستقبل هذا الحزب من خلال ترك ودائع مالية له كبيرة، قائلاً: “أنا لا أعرف الأرقام المحددة لودائعه المالية”، متابعاً: “هناك أصوات عاقلة في حزب الوفد يُمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة”.

> وأكد فهمي أنّ نظرية المؤامرة على الأحزاب واضحة، مردفاً أنّ من يعبث بمنظومة الأحزاب لا يُريد للدولة الاستقرار، موضحاً أنذ الأحزاب المدنية ضعيفة ولا تستطيع المنافسة على الأرض.

> وبشأن استقالة وزير العدل محفوظ صابر، قال طارق فهمي،: “أعتقد إنها إقالة وليست استقالة لهذا الوزير”، مؤكداً أنّه: “سيتم خلال الفترة المقبلة إقالة بعض الوزراء بسبب أخطائهم الفادحة، وأدائهم الضعيف”.

> وأوضح فهمي أنّ سبب الأزمة التي نعيشها حالياً هي أنّ الدولة قامت بتوريث الوظائف منذ 30 عاماً.