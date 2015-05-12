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مشاورات بين مصر وفنلندا لتعزيز التعاون المشترك

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مشاورات بين مصر وفنلندا لتعزيز التعاون المشترك مشاورات بين مصر وفنلندا لتعزيز التعاون المشترك

التقى السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والسفير مدير عام إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفنلندية، في جلسة مشاورات، وأكد السفير سيف النصر حرص على استئناف آلية المشاورات القائمة بين البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون المصرية الفنلندية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 و استعراض السفير حاتم سيف النصر الخطوات التي حققتها مصر لتنفيذ خارطة الطريق لترسيخ أسس الدولة الديمقراطية الحديثة والاستعدادات الجارية على قدم وساق للانتهاء من الاستحقاق الثالث لها بإجراء الانتخابات النيابية، وكذلك برنامجها لتحقيق النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية واطلاق المشروعات العملاقة، على رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، و أعاد التشديد على المخاطر التي تواجه مصر والمنطقة، بل وأوروبا من جراء تفشى ظاهرة الإرهاب التي  تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية واقتلاع الإرهاب من جذوره. 

 وشهدت جولة المشاورات تبادلاً للرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها، عملية السلام وتطورات الأوضاع فى ليبيا والعراق وسوريا، وسبل تنسيق الجهود مع الاتحاد الأوروبى وثنائياً مع الدول الأوروبية للارتقاء بأطر التعاون المصرى-الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتكثيف المشاورات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وحيث عبر الجانب الفنلندى عن التقدير للدور المحورى الذى تلعبه مصر لإعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما أعرب الوفد الفنلندي عن ترحيبه بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق طفرة فى العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، من بينها، مجالى التعليم العالى والثقافة، حيث تمت لقاءات فى اطار المشاورات بين المسئولين على الجانبين بشأن مشروعات التعاون فى هذين المجالين الهامين.

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