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«الطيران المدني» : إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة في مصر وشريك رئيسي للأقتصاد

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«الطيران المدني» : إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة في مصر وشريك رئيسي للأقتصاد «الطيران المدني» : إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة في مصر وشريك رئيسي للأقتصاد

‏‫أكد الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني خلال انطلاق اعمال مشروع التوأمة بين سلطة الطيران المصري والايطالي ان إيطاليا تعد شريك رئيسي للاقتصاد المصري علي مستوي العالم ، والشريك الاول لها علي الصعيد الاوروبي وتعد من أكبر الدول المستثمرة في ، بلغت الاستثمارات الإيطالية في مصر اكثر من 1,5 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتي 2014 ، وقد بلغ حجم التبادلات التجاري بين مصر وإيطاليا خلال 2011 نحو 1,8 مليار يورو، فيما بلغ خلال الربع الاول من 2014 فقط نحو 1,3 مليار يورو.

وأشار الزناتي الي ان وزارة الطيران المدني تصف إيطاليا بأحد أعمدة الاقتصاد المصري بإرساء قواعد التعاون وتبادل الخبرات من مشروع التوأمة بين سلطة الطيران المدني المصري وبين هيئة الطيران المدني الايطالي وبين هيئة الطيران المدني الايطالي تحت مظلة الاتحاد الاوروبي ، وذلك تعبيرا عن رغبة كلا الطرفين في توثيق اواصر الصداقة واقرار تنمية مستدامة بين الدولتين حيث تشكيل هذه الاتفاقية احدي اهم الاتفاقية احدي اهم الاتفاقيات المبرمة من قبل وزارة الطيران المدني المصري مع الجانب الايطالي وسوف يتم تنفيذ هذا التعاون علي عدة مراحل نبدأها بالمرحلة الأولي التي يتم فيها الاطلاع علي الخبرات والتجارب من الجانب الايطالي وبحث مجالات سبل تعزيز وجود معايير فعالة لمراقبة السلامة الجوية وذلك بميزانية 1,1 مليون يورو يتم استثمارها علي مدي ٢٤ شهرا لتحقيق أهداف المشروع.

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