تعرف على فوائد تناول السلطة قبل الوجبة

الكثير من الفوائد تعود على الجسم والصحة إذا ما غيرنا فى طريقة ومواعيد تناولنا للطعام، فأهم الأخطاء التى نرتكبها فى نظامنا الغذائي، هى طريقة تناول الطعام ذاته، والبدء مباشرة فى تناول اللحوم والنشويات وبعدها نبدأ فى التفكير فى تناول السلطات وشرب المياه والفاكهة.

ويخص الدكتور حسن شريف أخصائى أمراض الباطنة بالذكر السلطة، والتى يعد تناولها داخل الوجبة أو بعدها ضار ويقلل من فائدتها وقدرة امتصاص الجسم لفوائدها وعناصرها، فى حين تناولها فى بداية الوجبات، سحر لابد من استغلاله وتناولها على الدوام قبل الشروع فى تناول مكونات الوجبة الشهية.

وينصح د شريف بتناول السلطة فى بداية الوجبة، وتأجيل كل مكونات الوجبة الأخرى بعدها بفترة مناسبة، فالبدء بالسلطة يفيد الجسم بفيتاميناتها المنوعة وأملاحها الغنية، إضافة إلى أنها تساعد على تقوية الأمعاء لأنها هادئة ولا تسبب إزعاجا لها، كما أن هذه الطريقة تساعد على توحيد لون البشرة وحمرة الوجنتين، والشعور بصفاء الجلد، كما أن الطبق المتوسط من السلطة يعد تناوله أكبر خدعة للأمعاء للشعور بالامتلاء وعدم الرغبة فى تناول إلا القليل من البروتين، وإذا تناولت السلطة فى بداية الطعام سوف تجد نفسك راغبًا فى تناول كمية كبيرة من المياه وقطعة صغيرة من البروتين المشوى، وسوف تكتفى بهذا القدر.

والبدء بتناول السلطة قبل كل مكونات الوجبة، يسحب منك الشعور بالرغبة فى تناول كمية كبيرة فى النوعية التى تفضلها من الطعام، كالمحشى أو اللحوم أو الدجاج، فالسلطة تشغل جزءًا كبيرًا من المعدة يجعلها غير قادة على تحمل الكثير من الطعام.