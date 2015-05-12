للحوامل.. 8 أسباب تحتم الولادة القيصرية

انتشرت فى الآونة الأخيرة "الولادة القيصرية" بشكل كبير، حيث تفضلها الكثير من السيدات اقتناعا بأنها أسهل من الولادة الطبيعية، كما قد يلجأ إليها بعض الأطباء لسهولتها وارتفاع أسعارها وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما وهو متى يصبح اللجوء للولادة القيصرية أمرا حتميا؟.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن الطبيب هو من يحدد أن المرأة الحامل لا يمكنها الخضوع للولادة الطبيعى، وضرورة استبدالها بالولادة القيصرية وذلك فى بعض الأحيان.

ويقدم استشارى النساء والتوليد ، بعض الحالات التى يجب أن تخضع للولادة القيصرية، ومنها:

>1- ضيق مساحة الحوض أى عدم قدرة الحوض على مرور رأس الجنين بسهولة.

>2- وضع الجنين فى وضعية خاطئة لا تسمح بنزوله إلى الحوض.

>3- فى حالة الحمل فى توائم.

>4- المشيمة الساقطة والتى توجد فيها المشيمة فى الجزء السفلى من الرحم وتعيق نزول رأس الجنين بشكل طبيعى إلى الحوض.

> 5- إصابة بالمرأة بفيروس الحليمى والهربس، وخوف الأطباء من انتقالها إلى الجنين.

>6- إصابة الأم بأحد الأمراض المزمنة: كمرض القلب، والتى يرتفع معها خطر التعرض لمجهود الولادة الطبيعية.

>7- عدم حدوث انقباضات كافية فى الرحم فيستغرق وقت الولادة عدة ساعات دون حدوث توسع فى عنق الرحم.

>8- التفاف وعقد الحبل السرى أثناء فترة الحمل.

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