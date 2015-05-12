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خبراء العالم يحذرون من الكبد الدهنى باعتباره الطريق الأسرع للتليف والسرطان

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خبراء العالم يحذرون من الكبد الدهنى باعتباره الطريق الأسرع للتليف والسرطان خبراء العالم يحذرون من الكبد الدهنى باعتباره الطريق الأسرع للتليف والسرطان
أعلن خبراء الجمعية الأوربية لدراسة أمراض الكبد خلال المؤتمر الذى عقد مؤخرًا بفيينا، أن عصر الالتهاب الكبدى الفيروسى سى بدأ فى الانتهاء، وذلك بعد نجاح إنتاج العديد من الأدوية الحديثة لعلاج فيروس سى.

وقال الدكتور هشام أيوب، استشارى أمراض الكبد، وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، إن هذه الأدوية قادرة على أن تقضى تماما على فيروس سى، موضحًا أن بعض شركات التأمين الطبية فى الولايات المتحدة قد بدأت فى عمل وثيقة تأمين تضمن التخلص النهائى من الفيروس وتم عرض أبحاث تطبيقية وبرامج علاجية تهدف إلى القضاء على الفيروس بدون مضاعفات وبأقل مدة زمنية.

وأشار إلى أن الجديد فى المؤتمر هو التنويه والتحذير من الوباء القادم وهو الكبد الدهنى لما أثبتته الأبحاث من أن دهون الكبد قد تتطور إلى تليف وقصور بوظائف الكبد وأورام، ونظرًا لأهمية الكبد الدهنى أفرد المؤتمر العديد من الجلسات العلمية لمناقشة أبحاث دهون الكبد وأن الكبدية يمكن الوقاية منها وعلاجها بتقليل الوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة بالإضافة إلى بعض الأدوية البسيطة قبل ان تصل إلى مرحلة التليف أو الأورام.

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مصر 365

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