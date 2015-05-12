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كشف علمي جديد يمكن من تغيير فصيلة الدم

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كشف علمي جديد يمكن من تغيير فصيلة الدم كشف علمي جديد يمكن من تغيير فصيلة الدم

اكتشف فريق من العلماء فى جامعة كولومبيا البريطانية فى كندا، وجود إنزيم يعمل على تغيير فصيلة الدم، أو جعلها ملائمة للزمر الأخرى.

ويعد الحصول على زمرة دم معينة أمرا بالغ الأهمية، لذا يأمل الباحثون أن تطبق هذه التجارب على الإنسان قريبا، نظرا للحاجة إلى نقل الدم للمرضى والمصابين، أثناء الحوداث الطارئة.

وعمل الباحثون على فصيل من الإنزيمات باستخدام تقنية التطوير الموجه، مما يسمح لهم بإدخال العديد من الطفرات المختلفة فيه، واختيار السلالات الأكثر فعالية فى إزالة البروتينات الموجودة على سطح الخلايا الدموية، أو ما تعرف طبيا بالمستضدات.

ويواصل الباحثون تجاربهم على هذا الإنزيم لجعله أكثر ملائمة مع فصيلة الدم O سلبى المانح العام الوحيد.

و هذه ليست المرة الأولى التى عمل فيها باحثون على تطوير أنواع معينة من الإنزيمات لتغيير فصيلة الدم، إذ بدأت هذه المحاولات منذ حوالى عقدين من الزمن.

وقد بدأت التجربة لدى فريق دنماركى عمل سابقا على تطوير تقنية تعتمد على إنتاج إنزيمات بكتيرية تغير فصيلة الدم بعد أخذها من متبرع وحقنها بالمتلقى دون مشكلات صحية، وهى التجربة التى كانت آنذاك على فئران.

ويزيل الاكتشاف، إن تم تطبيقه، أى عقبات أمام التبرع من شخص لآخر حتى لو كانت فصيلة دمه مختلفة، وهى طريقة يقول عنها علماء إنها كانت أقرب للخيال، لكنها قد تصبح واقعية فى المدى القريب.

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