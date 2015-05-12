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«السادات» يحذر من مشروع قانون جديد للحكومة يهدد بقاء البرلمان القادم

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«السادات» يحذر من مشروع قانون جديد للحكومة يهدد بقاء البرلمان القادم «السادات» يحذر من مشروع قانون جديد للحكومة يهدد بقاء البرلمان القادم

12 مايو 2015 | 11:55 صباحاً

حذر محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” من مشروع قانون جديد يتيح إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حسم الطعون فى دستورية قوانينها بما يهدد بحل مجلس النواب القادم حال قبول أى طعن وهو الأمر الذى يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر ويكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ونظل سنوات أخرى بلا برلمان.
> أوضح السادات أن إذا كان من الصعب تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقا للقانون والدستور فلا يجوز إصدار قانون جديد يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بشكل يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون بما يفتح الباب أمام حل البرلمان فى حالة صدور أحكام ببطلان القوانين.
> أكد السادات أن ما يحدث منذ وقت بعيد بشأن صدور قوانين الإنتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك وحتى الآن نقف مكتوفي الأيدى بل وربما نورط أنفسنا فى قوانين جديدة تهدد بقاء البرلمان القادم .

2015-05-12

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