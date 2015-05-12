بالمستندات…وزارة الصحة تتهم مرشح مجلس نواب بالمنوفية بتحريض الأهالى

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إن مواطن يدعى أنه مرشح لمجلس النواب يعمل على تحريض الأهالى ضد أطباء مستشفى قويسنا وتسبب فى أزمة لعمل بطولات شخصية له على حسابهم .

> وأوضحت هناء سرور فى مذكرة تم رفعها لمحافظ المنوفية حقيقة الواقعة التى حرر فيها عدد من الأهالى بقيادة هانى شنودة محضر شرطة ضد وكيل الوزارة ومدير مستشفى قويسنا يتهمها فيها بالاهمال الشديد .

> وأشارت إلى أن مقدم البلاغ يدعى أنه مرشح لمجلس النواب ومؤسس حزب سياسى ومع إقتراب اى انتخابات يتواجد بشكل دائم بإستقبال المستشفى بغيرصفة لعمل دعايا انتخابية وتحريض الأهالى بدعوى انه قادر على أداء اى خدمات للأهالى وفى حالة رفض المدير يقوم بعمل محضر بالشرطة بعد تحريض الأهالى.

وأشارت إلى ان المدعو هانى شنودة جاء للمستشفى قويسنا بصحبة سيدة تدعى مسعدة السيد السيد البرعى كانت تعاني من انخفاض نسبة السكر في الدم الساعة 5.15 مساءا واستمر وجوده 4 ساعات بعد انصراف الحالة ثم قام بتهييج الأهالى وعمل مشاكل مع اطباء المستشفى.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة انها انتدبت مدير إدارة الطب العلاجى للمستشفى لبحث الشكوى والتأكد من صحتها فور تلقيها اتصالات هاتفية وتبين عدم صحة اى من الادعاءات الواردة ضد اطباء المستشفى وإدارتها .

> وطالبت هناء سرور بضرورة مساعدة اطباء المستشفيات الحكومية على مزوالة عمله فى جو مناسب بسبب ما يلاقونه من مشقة وتعب حيث ان الطبيب يعملون لمدة 24 ساعة متواصلة مع مئات الحالات يوميا على الرغم من قلة الامكانيات .