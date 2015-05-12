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الأمير هاري : أريد الحفاظ على صحتي العقلية وإنجاب أطفال

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الأمير هاري : أريد الحفاظ على صحتي العقلية وإنجاب أطفال الأمير هاري : أريد الحفاظ على صحتي العقلية وإنجاب أطفال

قال الأمير هاري، إنه يقف بمفترق طرق فى حياته، عقب انتهائه من مهمة مع الجيش الأسترالى استغرقت شهرًا كاملًا.

 وأضاف هارى، إنه لا يشعر أنه سيكون فى وضع مناسب لتولى مهام عسكرية أكثر من ذلك، أو الاستمرار فى عمله كطيار.

وأكد أنه يشعر هو وشقيقه وليام بالحاجة إلى تولى وظائف دائمة إلى جانب أشخاص عاديين للاحتفاظ بصحتنا العقلية، وكى نستمر فى العمل، مشيرًا إلى أنه “إذا أردنا فى المستقبل أن نقدم إسهامات كبيرة أو إسهامات صحيحة تحمل على محمل الجد، ينبغى حينئذ أن نعمل إلى جانب أشخاص آخرين”.

وأجاب على سؤال حول ميلاد ابنة أخيه تشارلوت، هل جعلته يتوق إلى إنشاء عائلة أيضًا، قال الأمير إنه “يود أن يرزق بأطفال”، لكن التوقيت المناسب لم يأت بعد.

وتابع: “سيكون من الرائع أن يكون هناك شخص آخر إلى جوارى ليشاركنى العبء، لكن كما تعلمون فإن الوقت سيأتى، ما يجب أن يحدث سيحدث، أعتقد ذلك”.

 

 

 

 

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