محافظ القاهرة : وضع آليات لمراقبة العاملين ومنع تسلل الفساد للأحياء



> شدد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بوضع آلية لمتابعة المساعدين لهم والعاملين تحت رئاستهم، ومراقبة العمل لضمان حسن سيره والتيسير على تقديم خدمات للمواطنين والقيام بواجباتهم دون وساطة أو محسوبية أو رشاوى، مؤكداً على ضرورة إبعاد الفاسدين من المجالات التي تتعامل وتحتك بالمواطنين، مشيراً إلى أن خلال الفترة القصيرة الماضية تم ضبط عشرات من العاملين الفاسدين بالأحياء والذين يسيئوا لرؤسائهم والمحافظة كلها.

وشدد المحافظ بأنه لا نتستر علي الفساد والتعامل بكل حزم وتفعيل القانون ضد كل من يسئ بإستخدام سلطاته أو إعاقة العمل لكسب مصالح شخصية له.

> وأضاف المحافظ بأن سيتم عقد المجلس التنفيذي أسبوعيا بدلا من جلسة شهرية وذلك لسرعة إتخاذ القرارات وتفعيلها والتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه الأعمال والمشروعات وسرعة إنجازها .

> جاء ذلك خلال إنعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة د . جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة وأمانة سر اللواء محمد البنداري السكرتير العام وحضور السادة نواب المحافظة ورؤساء مجلس إدارة شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء وهيئات النقل العام ورؤساء الادارات المركزية ورؤساء الأحياء وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة .

> وأشار المحافظ خلال الاجتماع بأن يتم اجتماع دوري بحضور مدير أمن العاصمة ومعاونيه لوضع الخطط اللازمة لإعادة الانضباط في الشارع ورفع الاشغالات بإزالة المخالفات البنائية مؤكدا علي روؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات في المهد وعدم السماح بتعظيمها وإستفادة المخالف منها مما يترتب عليه ضرورة اللجوء للأمن لإزالة المخالفة .