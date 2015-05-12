أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ القاهرة : وضع آليات لمراقبة العاملين ومنع تسلل الفساد للأحياء

Google+ Print
محافظ القاهرة : وضع آليات لمراقبة العاملين ومنع تسلل الفساد للأحياء محافظ القاهرة : وضع آليات لمراقبة العاملين ومنع تسلل الفساد للأحياء


> شدد الدكتور جلال مصطفى السعيد  محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بوضع  آلية لمتابعة المساعدين لهم والعاملين تحت رئاستهم، ومراقبة العمل لضمان حسن سيره  والتيسير على تقديم خدمات للمواطنين والقيام بواجباتهم دون وساطة أو محسوبية أو رشاوى، مؤكداً على ضرورة إبعاد الفاسدين من المجالات التي تتعامل وتحتك بالمواطنين، مشيراً إلى أن خلال الفترة القصيرة الماضية تم ضبط عشرات من العاملين الفاسدين بالأحياء والذين يسيئوا لرؤسائهم والمحافظة كلها.

وشدد المحافظ بأنه لا نتستر علي الفساد والتعامل بكل حزم وتفعيل القانون ضد كل من يسئ بإستخدام سلطاته أو إعاقة العمل لكسب مصالح شخصية له.
> وأضاف المحافظ بأن سيتم عقد المجلس التنفيذي أسبوعيا بدلا من جلسة شهرية وذلك لسرعة إتخاذ القرارات وتفعيلها والتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تواجه الأعمال والمشروعات وسرعة إنجازها .
> جاء ذلك  خلال إنعقاد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة د . جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة  وأمانة سر  اللواء محمد البنداري السكرتير العام وحضور السادة نواب المحافظة ورؤساء مجلس إدارة شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء وهيئات النقل العام ورؤساء الادارات  المركزية  ورؤساء الأحياء وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة .
> وأشار المحافظ خلال الاجتماع بأن يتم اجتماع دوري بحضور مدير أمن العاصمة ومعاونيه  لوضع الخطط اللازمة لإعادة الانضباط في الشارع ورفع الاشغالات بإزالة المخالفات البنائية مؤكدا علي روؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات في المهد وعدم السماح بتعظيمها  وإستفادة المخالف منها مما يترتب عليه ضرورة اللجوء للأمن لإزالة المخالفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا