حاكم الشارقة يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة

منحت جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية للشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حيث تسلم القاسمى بعد ارتدائه روب التكريم من الجامعة نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة الإنجليزية من الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة ووقع باسمه فى سجل الدكتوراه الفخرية بجامعة القاهرة. وعرضت الجامعة قرار مجلسها فى منح الدكتوراه الفخرية: “نظرا لاهتمامه بالفنون والآداب ودعمه لقضايا الوطن وأمته ومساندته لمصر وشعبها وافق مجلس الجامعة بالإجماع على منح الشيخ سلطان بن محمد القاسمى الدكتوراه الفخرية فى مجال العلوم الاجتماعية.

وأهدت جامعة القاهرة الكتاب الأدبى للدكتوراه الفخرية الخاص بالجامعة للشيخ سلطان بن محمد القاسمى، وكذلك أهدته كتاب “مصر التى فى خاطرى”، حيث يتضمن الكتاب بعض مقتطفات تاريخه، كما أهدته رمز الجامعة “قبة جامعة القاهرة”. يحضر الحفل نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية والشيخ سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، والدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، وعبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، ومندوبا عن الأزهر والكنيسة ومندوبا عن وزارة الدفاع وﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ فى ﻣﺼﺮ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜِّﺮﻳﻦ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳمى ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺧﺮﻳجى ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﻭإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ فى ﺍﻟﻤﺠﺎلاﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮبى ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍلتى ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.