وزير التموين : التفكير العلمي والمشروعات القومية «حل جذري» لارتفاع الأسعار

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق الفكر العلمي ووضع الافكار والتوصيات العلمية موضع التنفيذ هو الطريق لحل كافة المشكلات الاقتصادية وأن مصر الان أصبحت لديها رؤية جديدة في رسم السياسات الاقتصادية وأن هناك تغير في الفكر التخطيطي الذي أصبح يركز علي البعد المكاني في الخطط الاستثمارية لحل مشكلة التكدس السكاني والخروج من الوادي الضيق

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الدولي الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان (التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤى مستقبلية) بحضور الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة هبة نصار وكيلة الكلية والدكتورة وفاء الشربيني مدير مكتب التعاون الدولي وعدد كبيرمن طلبة وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية والأجنبية وخبراء سياسيين وإقتصاديين

وأضاف “حنفي” ، أن البطالة التي تعاني منها مصر هي أحد مفاتيح القوة لو تم مزجها بالسياسات الاقتصادية السليمة المؤسسة علي الافكار العلمية وضرورة الاستفادة من موقع مصر كمحور عالمي يقوم علي التركيز في الخدمات اللوجستية ومراكز الانتاج المتطورة، مؤكداً أن المشروعات القومية الكبري التي توفر الالاف من فرص العمل وتزيد من مستوي الدخول المادية لدي المواطنين هي الحل الجذري لمشكلة إرتفاع الاسعار جنبا الي جنب مع الاليات التي تقوم بها وزارة التموين حاليا من التوسع في أقامة فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية وضخ وتكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة وزيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية في المناطق الشعبية وإنشاء المراكز اللوجيستية في المحافظات لحفظ وتخزين السلع بأسلوب حديث وقت وفرة الانتاج وضخها في أوقات قلة المعروض بالاسواق للحفاظ علي التوازن السعري للأسعار وتطوير وتحديث شركات القابضة الغذائية لزيادة إنتاجها وطرحه بأسعار تنافسية للمواطنين.

وقال أن منظومتي الخبز الجديدة والسلع التموينية التي تم تنفيذهما في كافة محافظات الجمهورية قامتا علي الفكر العلمي الاقتصادي وأوجدت ثقافة حرية الاختيار وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية لدي المواطن وتم توفير حوالي مليون و900 ألف طن من إستهلاك القمح مقارنة بالعام الماضي قبل تطبيق منظومة الخبز منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد وإدماج 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في الاقتصاد الرسمي وتوفير حوالي 75 ألف فرصة عمل جديدة وحصول المواطنين علي سلع غذائية مجانية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا هي فارق نقاط الخبز وأدت الي تشغيل المصانع بطاقات كبيرة حققت أرباحا مما زادت من دخول العاملين فيها

وأشارت الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حاليا أصبح يعتمد علي المشروعات القومية والاستثمارية وليس علي المنح والهبات حيث تم وضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي من خلال المشروعات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة في مؤتمر شرم الشيخ والرؤية الواضحة في الاستقرار السياسي والسياسات المالية والتشريعات الاقتصادية لجذب المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يحتوي الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية