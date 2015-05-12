ورشة عمل للتوعية حول التميز الحكومي في الشارقة

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بهدف التعريف بها وبعناصرها الأساسية، وبالتغييرات التي تمّ إدخالها عليها مؤخراً، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى حكومة المستقبل، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة للمجتمع.

وحضر الورشة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد محمد راشد بيات مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ومديرو الإدارات، وعدد كبير من العاملين بالقيادة.

وفي كلمة ألقاها قائد عام شرطة الشارقة، في افتتاح الورشة، شكر من خلالها جميع القائمين على تنظيمها.