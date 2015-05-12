أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ورشة عمل للتوعية حول التميز الحكومي في الشارقة

Google+ Print
ورشة عمل للتوعية حول التميز الحكومي في الشارقة ورشة عمل للتوعية حول التميز الحكومي في الشارقة

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة عمل بعنوان «منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بهدف التعريف بها وبعناصرها الأساسية، وبالتغييرات التي تمّ إدخالها عليها مؤخراً، تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة بالوصول إلى حكومة المستقبل، التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة للمجتمع.

وحضر الورشة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد محمد راشد بيات مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ومديرو الإدارات، وعدد كبير من العاملين بالقيادة.

وفي كلمة ألقاها قائد عام شرطة الشارقة، في افتتاح الورشة، شكر من خلالها جميع القائمين على تنظيمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية