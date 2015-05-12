ضبط مصنعين لأسطوانات غاز داخل مزرعة بالمدام

تمكنت بلدية المدام في إطار توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة في التصدي لتجاوزات استخدام المزارع لأغراض تجارية وصناعية، حيث تمكنت بالتعاون مع مركز شرطة المدام وفرقة من التحريات والبحث الجنائي من ضبط مصنع لتعبئة وتخزين الغاز داخل مزرعة قريبة من الأحياء السكنية في المنطقة، فيما تم العثور على عدد من العمال من الجنسية الأسيوية، يقومون بإعادة تعبئة اسطوانات الغاز وبيعها حسب الطلب للمطاعم والمحال التجارية في منطقة المدام والمناطق القريبة منها.

إذ تمكن مفتشو قسم الآمن في البلدية من ضبط عدد 280 اسطوانة غاز بأحجام مختلفة، كذلك تم ضبط 10 ماكينات و7 موازين إلكترونية، إضافة إلى خراطيم متنوعة تستخدم لنقل وتعبئة الغاز بين الاسطوانات وأغطية رؤوس الاسطوانات بأسماء بعض مصانع وشركات الغاز المعتمدة في الدولة، وهذا ما يعاقب عليه قانون البلدية فيما يخص الغش والتدليس وانتحال الاسم التجاري للغير دون ترخيص معتمد، فضلاً عن المخاطرة بأرواح الآخرين من خلال عدم تطبيق اشتراطات الآمن والسلامة.

واشرف على عملية الضبط سالم عبيد الميالة مدير بلدية منطقة المدام وفريق عمل من شعبة الآمن وشعبة الخدمات العامة وعدد من أفراد مركز شرطة المدام وفرق من التحريات والبحث الجنائي، حيث تم التنسيق مع نيابة ومحكمة المدام الجزائية لتسجيل حادثة الضبط والمصادرة وفق القوانين المتبعة.

وحذر سعيد معضد بن هويدن الكتبي رئيس شعبة الآمن في بلدية المدام على ضرورة عدم استغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها وذلك تطبيقاً للوائح والقوانين المتبعة وعدم التعاون مع هذه الفئة وإيوائهم حيث أنها تستغل عدم معرفة أصحاب المزارع بخطورة مثل هذه الممارسات على حياتهم وحياة الآخرين وخرق القوانين البلدية.

وأكد على أهمية تحقيق الآمن والسلامة وتوفير بيئة ملائمة للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على الظواهر السلبية، منوهاً إلى ضرورة الإبلاغ فورا على تلك الظواهر من خلال مفتشي البلدية أو ارقام الطوارئ أو مراجعة البلدية، كما أن البلدية تسير حملات تفتيشية مستمرة وخصوصاً على المزارع في المنطقة وتساهم في توعية أصحابها إلى ضرورة متابعة العمالة داخل مزارعهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

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