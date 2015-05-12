بالصور…..محافظ الأقصر يتفقد التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى

تفقد اليوم الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر التشغيل التجريبى لحمام سباحة النادي الأوليمبى الجديد وعملية توصيل المياه له ، بمنطقة العوامية ، بحضور الشركة المنفذة للمشروع.

> وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الأنتهاء من أعمال الأنشاءات وتجهيز المكان فى الموعد المحدد ، ليكون جاهز لأستقبال أبناء الأقصر فى فترة الأجازات الصيفية .

> و تم اقامة النادي الأوليمبى الجديد على مساحة 5700 متر ، وبتكلفة أجمالية تصل إلى 65 مليون ، ويحتوى النادي الأوليمبى الجديد علي غرف خلع ملابس ، وصالة ألعاب رياضية ، ومطاعم ، وأكبر صالة أفراح فى الأقصر تصل إلى 400 فرد ، وقاعات مؤتمرات .