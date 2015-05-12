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بالصور…..محافظ الأقصر يتفقد التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى

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بالصور…..محافظ الأقصر يتفقد التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى بالصور…..محافظ الأقصر يتفقد التشغيل التجريبى لحمام السباحة الأوليمبى

الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر

 

تفقد اليوم الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر التشغيل التجريبى لحمام سباحة النادي الأوليمبى الجديد وعملية توصيل المياه له ، بمنطقة العوامية ، بحضور الشركة المنفذة للمشروع.
> وشدد محافظ الأقصر على ضرورة الأنتهاء من أعمال الأنشاءات وتجهيز المكان فى الموعد المحدد ، ليكون جاهز لأستقبال أبناء الأقصر فى فترة الأجازات الصيفية .
> و تم اقامة  النادي الأوليمبى الجديد  على مساحة 5700 متر ، وبتكلفة أجمالية تصل إلى 65 مليون ، ويحتوى النادي الأوليمبى الجديد علي غرف خلع ملابس ، وصالة ألعاب رياضية ، ومطاعم ، وأكبر صالة أفراح فى الأقصر تصل إلى 400 فرد ، وقاعات مؤتمرات  .

 

 

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