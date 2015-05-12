ضبط أغذية فاسدة وأسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات فى حملة بالإسكندرية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، حمله تموينية مكبرة، بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى.

وأكدت مديرية أمن الإسكندرية، فى بيان صادر عنها صباح اليوم، أن الحملة تأتى تنفيذاً لخطة الإدارة لمتابعة كافة الأنشطة التموينية، وخاصة مصانع تعبئة غاز البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لاسطوانات البوتاجاز تحقيقاً لسياسة الدولة التى تهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه فقد قامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسكندرية ومصلحة الدمغة والموازين استهدفت شركتى تعبئة غاز البوتاجاز.

وتفقدت الحملة الشركة الدولية لإنتاج الغازات السائلة، بدائرة أول العامرية فى وجود المدير المسئول عن الشركة تامر ع ع، حيث تم سحب "10" أسطوانات بوتاجاز سعة 12.5 كجم من السيارة 4357 نقل إسكندرية – قيادة ياسر ح م التابعة لمستودع بوتاجاز كينج مريوط وتم عمل "جشنى" للأوزان وتبين وجود عجز "600" جرام فى متوسط وزن الأسطوانة الواحدة.

وفى شركة غازات أخرى الكائنة بدائرة مينا البصل تم سحب عدد "10" أسطوانات بوتاجاز سعة 12.5 كجم من مظلة التعبئة معدة للتوزيع وتم عمل جشنى للأوزان وتبين أنها مطابقة الأوزان وعدم وجود عجز بها.

كما تم ضبط كل من محمد ع ن 21 سنة بائع بدائرة قسم الدخيلة لقيامه بتجميع "10" أسطوانات بوتاجاز منزلية بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الجبرى، ومحمد م م 30 سنة جزار بدائرة قسم العطارين لحيازته وعرضه للبيع "120" كجم لحوم مستوردة محلولة من التجميد، ويتم بيعها على أنها لحوم بلدية وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم" تبين أنها لحوم مجمدة ومحلولة "بدون بيانات" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط محمد ن م 39 سنة المدير المسئول عن منفذ متحرك لبيع اللحوم البلدية لحيازته وعرضه للبيع "13" كجم "كبدة – مفروم" داخل السيارة نقل الإسكندرية مجهزة لبيع اللحوم البلدية أثناء تواجده بميدان عزبة سعد دائرة قسم سيدى جابر وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم" تبين أنها كبدة ولحوم مفرومة مستوردة ومحلولة "بدون بيانات" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط محمد ا ع 52 سنة بائع أسماك بدائرة قسم العطارين لحيازته وعرضه للبيع "220" كجم أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، وفاروق ا. خ 50 سنة بائع أسماك بدائرة قسم المنشية لحيازته وعرضه للبيع "95" كجم من أسماك الأرنب السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، والسيد ح م 59 سنة مندوب شركة لإنتاج مركزات الروائح والأطعمة الغذائية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة مقيم منطقة أبو يوسف دائرة قسم الدخيلة لقيامه بتخزين مستلزمات إنتاج سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى من إنتاج تلك الشركة بدون فواتير ومستندات تدل على مشروعية حيازتها داخل مخزن بدون ترخيص غير مستوفى الاشتراطات الصحية بالعقار محل سكنه.

كما تم ضبط محمد م ع سن 24 المدير المسئول عن محل لتعبئة عسل نحل بدائرة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع عدد {1146 عبوة عسل نحل مختلفة الأوزان- 275 كجم عسل نحل وعدد 164 عبوة ملكات نحل – حبوب اللقاح – صمغ – طلح النخل} جميعها مختلفة الأوزان بدون بيانات تجارية، وأحمد م ا 56 سنة بائع بدائرة سيدى جابر لحيازته وعرضه للبيع عدد "1520" قطعة حلوى المولد مغلفة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط خديجة م م 55 سنة بائعة بدائرة أول المنتزه لحيازتها وعرضها للبيع "100" كجم جبن بها ديدان وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط إبراهيم ا ح 61 سنة تاجر بدائرة محرم بك لقيامه بتجميع عدد "15" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "750" كجم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وحسن ز ع 21 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة سيدى جابر لقيامة بتجميع عدد "4" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "200" كجم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء.

كما تم ضبط محمد ع د 20 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة أول المنتزه لقيامه بتجميع عدد "2" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "100" كجم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، بجانب ضبط علاء ر ح 28 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة أول المنتزه لقيامه بتجميع جوال دقيق بلدى مدعم بوزن 50 كجم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء.