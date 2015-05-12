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اليوم أولى جلسات محاكمة نجلى حمزة زوبع لارتكاب أعمال شغب

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اليوم أولى جلسات محاكمة نجلى حمزة زوبع لارتكاب أعمال شغب اليوم أولى جلسات محاكمة نجلى حمزة زوبع لارتكاب أعمال شغب
تنظر اليوم "الثلاثاء" محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شريف نافع، وأمانة سر ناصر عبد الرازق، أولى جلسات محاكمة نجلى القيادى الإخوانى حمزة زوبع، لاتهامهما بارتكاب أعمال شغب وقطع الطريق والتجمهر، وخرق قانون التظاهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت فى القبض على حذيفة ومحمد حمزة سعد زوبع، ابنى القيادى الإخوانى "مسئول اللجنة الإعلامية للجماعة"، المُذيع بقناة مكملين الإخوانية، فى إحدى المسيرات أمام مسجد الحمد بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة.

وكانت تحقيقات مصطفى عبد العزيز فهمى قد أكدت أن المتهمين مسئولان عن تمويل مظاهرات الإخوان، وكانا يعقدان الاجتماعات مع طلاب الإخوان فى الجامعات لتنظيم المظاهرات، كما تبين من فحص هاتف المحمول الخاص بهما التقاط صور لهما فى تركيا أثناء سفرهما لوالدهما الإخوانى حمزة زوبع لتلقى تعليمات التنظيم الدولى للإخوان.

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