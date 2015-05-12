مباحث الضرائب تضبط 23 حالة تهرب ضريبى بقيمة 85 مليون جنيه خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كل أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى ضبط 23 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 85,847,663 جنيه.

وفى مجال التهرب الجمركى تم ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وضبط 5 سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهى فتم ضبط 24 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ 19 حكما قضائيا متنوعا.