تأجيل طعن التحفظ على أموال محال "سعودى" لـ١٥ يونيو المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الطعن المقام من جميل سعيد، ويوسف شبل رئيس مجلس إدارة محال سعودى، لإلغاء قرار التحفظ على أمواله لجلسة ١٥ يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 66361 لسنة 68 قضائية، كلًا من وزير العدل ومساعده الأول رئيس لجنة حصر ممتلكات أصول وأموال الإخوان، واستند مقيم الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر منذ يومين ببطلان التحفظ على أموال عدد من شخصيات ومدارس تحفظت عليها اللجنة بزعم انتمائها للإخوان.

وأكد المدعى أنه لم يكن خصمًا بالدعوى الصادر بشأنها حكم بالحظر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كما أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان.