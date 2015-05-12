مكافحة المخدرات تنجح فى إبادة 10 أفدنة "قنب" بجنوب سيناء

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة لمداهمة العديد من البؤر الإجرامية التى تأوى تجار المخدرات وضبطهم قبل ترويج بضائعهم من المواد المخدرة على المواطنين ممن يتعاطونها.

ونجحت الحملات من خلال معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى رصد قيام بعض الخارجين عن القانون بزراعة مساحات من الأراضى الصحراوية بنبات القنب الهندى المخدر - وحصدها وتجفيفها وإعدادها للبيع .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن جنوب سيناء وقوات الأمن المركزى تم توجيه حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع عناصر القوات المسلحة استهدفت إبادة وضبط تلك الزراعات المخدرة، وتم ضبط (21 مزرعة) بمساحة (10 أفدنة و12 قيراطا) منزرعة بنبات القنب المخدر – و300 كيلو من البانجو الجاف المُعد للبيع – و21 موتور مياه والأدوات المستخدمة فى الرى والزراعة .

وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار بتكثيف التصدى الحازم والحد من انتشار المخدرات وتكثيف الجهود لحجبها عن المتعاطين ومكافحة الزراعات المخدرة والعمل على ضبط القائمين عليها وتصفية البؤر الإجرامية بمناطق الزراعات المخدرة بالأودية بصحراء جنوب سيناء وأماكن تخزينها .

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