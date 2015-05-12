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بالفيديو…مواطن يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وفقء عينه من «ضابط شرطة»

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بالفيديو…مواطن يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وفقء عينه من «ضابط شرطة» بالفيديو…مواطن يكشف تفاصيل الاعتداء عليه وفقء عينه من «ضابط شرطة»

كشف المواطن حسين أمين، تفاصيل الاعتداء الذي تم عليه من قبل أحد ضباط شرطة في أحد الأكمنة المرورية، والذي تسبب في فقأ عينه، قائلًا “طريقة كلامه مكنتش طريقة ظابط شرطة خالص، ومش عارف كان بيعاملني ليه كده”.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة الآن” على قناة “الحياة”، “كنت ماشي بالعربية ومعايا واحد زميلي وقابلنا لجنة على الكوبري، والظابط قالي انزل من العربية بأسلوب وبطريقة غير لائقة وفتشنا، وقلعنا الأحذية بتاعتنا”.

وتابع “قلت لزميلي الظابط مش واخد باله وبيتكلم في التليفون، بس هو سمعني، فزعل وضربني في صدري، وضربني بالبوكس في وشي راحت عيني منزلة ميه ودم”.

وأشار أن تقرير المستشفى أثبت وجود انفجار في العين اليسرى.

 

 

 

 

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