أمسية شعرية لتكريم «الخال الأبنودي» في سفارة الكويت

تنظم سفارة دولة الكويت فى القاهرة، أمسية ثقافية لتأبين الشاعر الراحل الكبير “عبد الرحمن الأبنودي”، تحت عنوان “الأبنودي في قلب الكويت”، وذلك برعاية وحضور السفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة ونخبة من الدبلوماسيين والشعراء والأدباء والصحفيين والإعلاميين في مصر والوطن العربي.

وتشهد الأمسية تكريم الشاعر الراحل وإهداء ابنتيه “آية ونور” درع التميز عن مجمل أعماله وعظيم تأثيره على الشعوب العربية.

و أكد السفير سالم الزمانان أن دولة الكويت لا تنسى للشاعر الكبير وقفته الصادقة إبان الغزو العراقي للكويت عام 1990، وكلماته التي شدا بها كبار المطربين والمطربات في أوبريت الليلة المحمدية، والتي كان لها دور كبير في تعريف شعوب العالم ببشاعة ما حدث إبان الغزو.

وأضاف الزمانان أن إقامة هذه الأمسية، رسالة شكر وتقدير لاسم الراحل الكبير “الأبنودي”، وإن إقامة مئات الأمسيات ودروع التكريم لن تكون كافية للتعبير عن مدى تقديرنا له وبأنه سيظل دائما فى قلب الكويت”.