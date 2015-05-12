أسماء المتوفين والمصابين فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر

حصل اليوم السابع على أسماء المصابين والمتوفين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى أمام مدخل منطقة شقير، بالكيلو 40 طريق غارب الغردقة، والذى أسفر عن مصرع سائحين وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام وآخرين لمستشفى الجونة.

وأسماء المتوفيين مارينا دارين 24 سنة، وسوريسكو توريشيا 27 سنة، بينما كان المصابين بوتك يونو 25 سنة، بوليكا يورى 27 سنة، تمارا ماكايوكو 68 سنة، أوجاما ترينكو 24 سنة، شيمانوف ياسيل 27 سنة، باسيلى شيربانوف 26 سنة، آرنولد ماتيرتينا 76 سنة، إيلينا سوريسكو 25 سنة، فلاديمير جيرومولا 25 سنة، دارياكوف 24 سنة، وسائق الأتوبيس كمال أبوالحجاج – 52 سنة، وكانت جنسيتهم جميعاً أوكرانية وروسية.

تلقت غرفة العمليات والطوارئ بنجدة الغردقة، إخطاراً بتصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة رقم نقل الإسكندرية، أمام بوابة منطقة شقير شمال الغردقة.

على الفور، تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف، وتم الدفع بعدد كبير من السيارات، وتم نقل السائحين اللذين لقيا مصرعهما إلى مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف بين مستشفى الغردقة العام والجونة.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى أن جميع الجنسيات التى كانت على متن الأتوبيس السياحى، ما بين أوكرانية وروسية، وأنه تم إنقاذ ما يقرب من 20 سائحا آخرين كانوا على متن الأتوبيس السياحى .

- مصرع سائحين وإصابة 9 فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر