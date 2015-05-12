أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسماء المتوفين والمصابين فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر

Google+ Print
أسماء المتوفين والمصابين فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر أسماء المتوفين والمصابين فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر
حصل اليوم السابع على أسماء المصابين والمتوفين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى أمام مدخل منطقة شقير، بالكيلو 40 طريق غارب الغردقة، والذى أسفر عن مصرع سائحين وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام وآخرين لمستشفى الجونة.

وأسماء المتوفيين مارينا دارين 24 سنة، وسوريسكو توريشيا 27 سنة، بينما كان المصابين بوتك يونو 25 سنة، بوليكا يورى 27 سنة، تمارا ماكايوكو 68 سنة، أوجاما ترينكو 24 سنة، شيمانوف ياسيل 27 سنة، باسيلى شيربانوف 26 سنة، آرنولد ماتيرتينا 76 سنة، إيلينا سوريسكو 25 سنة، فلاديمير جيرومولا 25 سنة، دارياكوف 24 سنة، وسائق الأتوبيس كمال أبوالحجاج – 52 سنة، وكانت جنسيتهم جميعاً أوكرانية وروسية.

تلقت غرفة العمليات والطوارئ بنجدة الغردقة، إخطاراً بتصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة رقم نقل الإسكندرية، أمام بوابة منطقة شقير شمال الغردقة.

على الفور، تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف، وتم الدفع بعدد كبير من السيارات، وتم نقل السائحين اللذين لقيا مصرعهما إلى مستشفى الغردقة العام، بينما تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف بين مستشفى الغردقة العام والجونة.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى أن جميع الجنسيات التى كانت على متن الأتوبيس السياحى، ما بين أوكرانية وروسية، وأنه تم إنقاذ ما يقرب من 20 سائحا آخرين كانوا على متن الأتوبيس السياحى .


>- مصرع سائحين وإصابة 9 فى تصادم أتوبيس سياحى مع شاحنة بالبحر الأحمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365