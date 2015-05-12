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بالفيديو.. رئيس شركة تاون غاز بعين شمس:أعمال حفر تسببت فى كسر ماسورة الغاز

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بالفيديو.. رئيس شركة تاون غاز بعين شمس:أعمال حفر تسببت فى كسر ماسورة الغاز بالفيديو.. رئيس شركة تاون غاز بعين شمس:أعمال حفر تسببت فى كسر ماسورة الغاز
قال المهندس سامى الفرماوى، رئيس شركة تاون غاز بعين شمس الغربية، أن الشركة تلقت بلاغ فى حوالى الساعة الرابعة فجرأ، وأن السبب فى الحادث هو حفر أحد المواطنين بسبب توصيل مرافق الصرف الصحى، بدون موافقة الحى، وهو ما تسبب فى كسر الخط الرئيسى.

وأضاف الفرماوى، أن الشركة تحركت على الفور بعد تلقى البلاغ، لإصلاحه وتم السيطرة على الموقف بإغلاق المحبس الرئيسى، ثم إصلاح الماسورة.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بانكسار ماسورة غاز بمنطقة عين شمس الغربية وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وتم إبلاغ شركة الغاز للعمل على غلق الماسورة وإصلاحها.

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مصر 365

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