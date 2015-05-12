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Avengers: Age of Ultron ما زال في الصدارة

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Avengers: Age of Ultron ما زال في الصدارة Avengers: Age of Ultron ما زال في الصدارة

الثلاثاء 12-05-2015 09:12

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Home حيث حصد 6 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Pitch Perfect 2 في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 8.8 مليون دولار، وعاد فيلم Chappie الى المرتبة الثالثة مع 9.8 مليون دولار، وبقي فيلم Furious 7 في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 19.6 مليون دولار وصمد فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن جمع 68.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 الى المرتبة الخامسة مع 5.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Furious 7 الى المرتبة الرابعة حيث جمع 5.2 مليون دولار، وبقي فيلم The Age of Adaline في المرتبة الثالثة حاصداً 5.6 مليون دولار، ودخل فيلم Hot Pursuit في المرتبة الثانية مع 13.3 مليون دولار، وبقي فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى بعد أن حصد 77.2 مليون دولار وليصبح ثاني فيلم يجمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر في أميركا هذا العام حيث بلغ مجموع ايراداته 312.5 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم She’s Funny That Way في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2471 شخص، وتراجع فيلم The Age of Adaline الى المرتبة الرابعة مع 2855 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Kahlil Gebran’s The Prophet من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 5619 شخص، ودخل فيلم Hot Pursuit في المرتبة الثانية مع 5950 مشاهد، وبقي فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني بعد أن شاهده 10781 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5536 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Furious 7 من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن شاهده 9557 شخص، ودخل فيلم It Follows في المرتبة الثالثة حيث شاهده 12338 شخص، وشهدت أيضاً المرتبة الثانية دخول فيلم Hot Pursuit حيث شاهده 37505 شخص وبقي فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 101304 شخص.

في ، دخل فيلم The Age of Adaline في المرتبة الخامسة حيث جمع 190 ألف جنيه، وتراجع فيلم Furious 7 الى المرتبة الرابعة حاصداً 616 ألف جنيه، وتراجع فيلم "زنقة ستات" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد مليون و 345 ألف جنيه، وتراجع أيضاً فيلم "كابتن مصر" الى المرتبة الثانية مع مليون و 441 ألف جنيه ودخل فيلم Avengers: Age of Ultron مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليونين و 194 ألف جنيه.

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سيدتي

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