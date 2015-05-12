السفينة CMA RIGOLETTO" "بغاطس بلغ 14 مترا تغادر ميناء دمياط

أعلن اللواء بحرى أيمن صالح إبراهيم، رئيس هيئة ميناء دمياط، فى بيان صحفى له، أن السفينة CMA RIGOLETTO بغاطس بلغ 14 مترا غادرت ميناء دمياط.

وقال إن مرشدى الميناء حققوا نجاحاً جديداً حيث نجحوا فى قيادة السفينة للخروج من الميناء بأمان تام.

وكانت السفينة التى يبلغ طولها 349 متراً وعرضها 33 متراً وحمولتها 107711 طن قد دخلت الميناء بغاطس بلغ 13.60 متراً إلا أنها قامت بتفريغ 58 حاوية، وشحن 395 حاوية من محطة حاويات دمياط مما أدى إلى وصول غاطسها إلى 14 متراً عند مغادرتها للمحطة.

أضاف اللواء صالح أن ذلك يعد تأكيداً على قدرة الميناء على التعامل مع السفن العملاقة التى بدأت تتوالى على الميناء بعد أن قامت إدارة الهيئة مؤخراً بتطهير وتعميق الممر الملاحى، مشيراً إلى أن السفينة والتى تحمل جنسية فرنسا كانت قد وصلت الميناء قادمة من مالطا.