العثور على قنبلة هيكلية داخل مدرسة ابتدائية فى البحيرة

سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالى مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة بعد العثور على جسم غريب داخل مدرسة خنيزة الابتدائية.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس بالاستعانة بكلاب المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى، وتبين أن الجسم الغريب بعد فحصه عبارة عن قنبلة هيكلية، عبارة عن قطعة خشبية بطول 20 ×20 سم ملفوفة بشكرتون أسود اللون ومثبت عليها ترنس لمبة و(3) قطع مواسير بلاستيك طول الواحدة 20 سم وشاحن كمبيوتر يخرج منهم مجموعة من الأسلاك الكهربائية.