2251تلميذا من الشهادة الابتدائية يؤدون امتحان الرياضيات لليوم الثانى بجنوب سيناء

يؤدى 2251 تلميذا وتلميذة اليوم الثلاثاء، ثانى امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة جنوب سيناء وتنتهى فى 15 مايو الجارى.

ويؤدى التلاميذ الامتحان فى مادة الرياضيات التى تبدأ فى التاسعة صباحا وتنتهى فى العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف.

من جانبه، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن اليوم الأول للامتحان مر بسلام ولم ترد أى شكاوى إلى غرفة العمليات والجميع أكد على سهولة الامتحان فى مادتى الللغة العربية والتربية الدينية أمس والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها.

يذكر أن إجمالى المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء 2251 تلميذا بواقع 2209 تلاميذ منتظمين و13 تلميذا منازل و29 تلميذا الفصل الواحد، موزعين على 92 لجنة على مستوى إدارات المديرية السبع.