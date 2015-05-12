نقل 6 حالات من مصابى الأتوبيس السياحى من مستشفى غارب المركزى إلى الجونة

نقلت سيارات مرفق إسعاف البحر الأحمر، منذ قليل، 6 حالات، من مصابى، الأتوبيس السياحى، من مستشفى رأس غارب المركزى إلى مستشفى الجونة التخصصى، والذى اصطدمت بشاحنة بالكيلو 40 بطريق رأس غارب الغردقة.

بينما مازال هناك 5 حالات مصابة داخل مستشفى رأس غارب، بينهم سائق الأتوبيس المصرى الجنسية، ونقل جثتين لسائحة وسائح أوكرانى الجنسية لقوا مصرعهم فى الحادثة لمستشفى الغردقة العام.

وأكد مصدر طبى لـ"اليوم السابع" أن الجثتين لسائحين أوكرانيين، وأن باقى المصابين إصاباتهم خفيفة، ما بين كسور وكدمات.

بينما قال مصدر أمنى أن السيارة النقل "الشاحنة"، اصطدمت بالأتوبيس السياحى من الخلف، وكان المتوفون من هم على المقاعد الأخيرة بالأتوبيس، وإن كان داخل الأتوبيس 20 سائحا آخرين تم إنقاذهم.

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