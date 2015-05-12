أهالى يؤدبون شابا ضبطوه فى وضع مخل مع فتاة داخل "توك توك" بالأقصر

ألقی عدد من أهالى مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، القبض على شاب وفتاة فى أوضاع مخلة للآداب داخل توك توك بجوار منطقة الخزان، ولقن الأهالى بالمنطقة الشاب علقة ساخنة لارتكابهما أفعالا فاضحة.

البداية كانت بمرور مجموعة من الشباب بجوار الخزان بمدينة إسنا، فشاهدوا توك توك على جانب الطريق، وداخله شاب وفتاة فى أوضاع مخلة بالآداب، فانقضوا على الشاب ولقنوه علقة ساخنة، وعقب ذلك قاموا بتسليمه لرجال الأمن بقسم شرطة إسنا، وتركوا الفتاة تغادر المنطقة بعد توسلها بعدم فضحها.

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