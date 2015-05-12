بالفيديو.. ضحك هستيري لـ«حياة الدرديرى» على سخرية «عكاشة» من مذيعة ماسبيرو وعصام الأمير

سخر الإعلامى توفيق عكاشة، من مذيعة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، لتركها الضيف على الهواء وخرجت من الاستوديو.

وقال “عكاشة”، لم أتخيل أن تترك المذيعة الضيف، على طريقة “سقطة” جريدة الأهرام عندما قالت “نيابة الانقلاب”، من جانبها انتابت الإعلامية حياة الدرديرى، حالة من الضحك الهستيرى، حتى تساقطت الدموع من عيونها.

ووجه “عكاشة”، خلال برنامج “مصر اليوم”، المذاع على فضائية “الفراعين”، حديثه لـ”الدرديرى”، قائلا: “بتضحكى على إيه يا حياة”.

وسخر “عكاشة”: عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى “ماسبيرو”، واصفا إياه بـ”الفوريجى”.