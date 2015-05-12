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بريطانية تنجب ثلاثة توائم بينهم 3 سنوات فى عملية حقن مهجرى واحدة

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بريطانية تنجب ثلاثة توائم بينهم 3 سنوات فى عملية حقن مهجرى واحدة بريطانية تنجب ثلاثة توائم بينهم 3 سنوات فى عملية حقن مهجرى واحدة
"لا أحد يصدق حتى الآن أن أطفالى هم ثلاثة توائم نظرًا لاختلاف أعمارهم"، بهذه الكلمات بدأت سارة سوان، والتى تقطن بمدينة ليستر الإنجليزية، سرد القصة الغريبة لولادة أبنائها الثلاثة "جورج" و"ليلى" و"نوح" باستخدام عملية حقن مجهرى واحدة.

وأشارت سارة إلى أنها فكرت فى الحمل والإنجاب عندما بلغت عمر الأربعين، ولذا لم تتمكن من الولادة بشكل طبيعى، فلجأت إلى الحقن المجهرى، ليتم تخصيب بويضاتها جميعًا فى نفس الوقت.

وتابعت سارة أنه تم تثبيت إحدى البويضات المخصبة داخل رحمها، لتلد بعد ذلك ابنها جورج، فيما طلبت من الأطباء تجميد البعض الآخر بعد أن تم تلقيحه فى الوقت نفسه، وبعد مرور 3 سنوات طلبت من الأطباء تثبيت بويضتين مخصبتين داخل رحمها، لتلد توأمًا غير متماثل، وهما ليلى ونوح، وليتجمع بذلك التوائم الثلاثة معًا.

ونشرت هذه القصة الغريبة على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن الحقن المجهرى يتم فيه تخصيب بويضة المرأة داخل المعمل، حيث يتم حقن كل بويضة بحيوان منوى واحد وذلك باستخدام الميكروسكوب المجهرى، ويتم سحب بويضات المرأة بعد تنشيط المبيض باستخدام الهرمونات.

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مصر 365