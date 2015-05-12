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وصفة طبيعية من الكيوى والبقدونس تحافظ على صحة كليتك

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وصفة طبيعية من الكيوى والبقدونس تحافظ على صحة كليتك وصفة طبيعية من الكيوى والبقدونس تحافظ على صحة كليتك
الكلى أحد أهم الأجهزة فى الجسم، حيث إنها تغسل أكثر من مائتى لتر من الدم كل يوم للقضاء على الأشياء الضارة التى ندخلها فى الجسم، كما أنها نوع من آلية الدفاع التى تساعد على خروج النفايات والسوائل الزائدة عن طريق البول.

وهناك أشياء يمكن أن تسبب أمراض الكلى والمسالك البولية وأمراض المثانة، وتعتبر ألد أعداء الكلى وتشمل: الملح، الأطعمة المعدلة وراثيا، والمحليات الاصطناعية مثل "الأسبرتام"، والمشروبات الغازية والكافيين والسجائر.

ومن أجل الحفاظ على صحة الكلى، أكد الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن شرب كميات كبيرة من المياه يحسن من صحة الكلى، كما أن هناك مشروب مذهل وصحى ولذيذ فهو يحسن من صحة الكلى، والذى يشمل:

المكونات المطلوبة:


>2 ليمونة معصورة
>1 ثمرة كيوى مقشرة
>نصف كوب من المكسرات
>1 ثمرة موز
>نصف ساق من البقدونس الطازج
>1 كوب من الماء

طريقة التحضير والاستهلاك:


>يوضع عصير الليمون فى الخلاط مع جميع المكونات الأخرى، وتخلط جيدا حتى يتم الحصول على مزيج متجانس، وللحصول على أفضل نتائج يفضل شرب هذا المشروب فى الصباح قبل الإفطار لحماية الكلى من الأمراض وتعزيز صحتها.

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مصر 365